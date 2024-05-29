СМИ сообщили об ударе ВСУ западным оружием по России AFP: Украина использовала западное оружие для удара по Краснодарскому краю

Украина не раз атаковала цели на территории России, используя западное оружие вопреки запретам союзников, сообщают западные СМИ. AFP утверждает, что подобной атаке ранее подвергся Краснодарский край, а Bild уточняет, что, возможно, использовалась система Patriot.

Украина несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, в том числе по Краснодарскому краю, утверждает французское агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Согласно нескольким западным источникам, западное оружие уже несколько раз применялось по территории России, в частности, недавно по городу Краснодар», — говорится в статье.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя, комментируя по просьбе агентства удары западным оружием по территории РФ, сказал, что «никогда в истории военная помощь одной державы другой не приводила к конфликту» (цитата по ТАСС).

«Москва утверждала, что Крым неприкосновенен. Украинцы ударили по нему американским оружием, и ничего не произошло», — заявил полковник.

AFP не сообщает, по каким объектам были нанесены удары. В мае Минобороны России неоднократно рассказывало об атаках ВСУ по территории Краснодарского края, в том числе беспилотниками, однако об использовании западного оружия не сообщалось.

Ранее Bild заявил со ссылкой на источники, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала систему ПВО Patriot для удара по цели в России. Немецкое издание не уточнило, для чего именно она использовалась.

Это произошло вопреки требованиям США, где произвели комплекс, и Германии, передавшей его Украине, и якобы вызвало «гневную» реакцию Вашингтона и Берлина.

Они пригрозили прекратить поставки ракет для ПВО в случае повторения подобного инцидента.

Запрет на удары западным оружием по территории РФ

Успехи российской армии в Харьковской области разожгли с новой силой споры о том, можно ли Украине использовать западное оружие для атак по целям в России. Часть союзников Киева во главе с Францией и генсеком НАТО призывают разрешить ВСУ атаковать территорию РФ, против же выступают США.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сказал Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая.

Шольц поддержал Макрона, но в более сдержанных выражениях. Канцлер заявил, что Украина должна защищаться, и это не противоречит международному праву: «Мы должны сказать прямо: она подверглась нападению и ей разрешено защищаться».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что «сейчас, когда под Харьковом идут тяжелые бои», «пришло время союзникам» подумать над тем, чтобы разрешить Украине использовать западное оружие «против законных военных целей на территории России».

Однако США по-прежнему против снятия этого запрета. «Изменений в нашем подходе нет, — сказал советник по нацбезопасности Джон Кирби. — На данный момент мы не поощряем и не способствуем применению предоставленных США вооружений для ударов внутри России».