Стало известно, что внук Пугачевой приезжал в Россию ради продажи дома

Соседка внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова в Бережках заявила, что певец недавно приезжал в Россию одним днем ради продажи дома. Ее слова передает kp.ru.

«Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как она отдала дачу внуку, больше сюда не ездит», — поделилась женщина.

Другой житель подчеркнул, что внук знаменитости снова снизил цену за дом на 7 млн рублей. Теперь недвижимость продается за 125 млн рублей. Соседи предположили, что уехавшему из России Преснякову-младшему «очень нужны деньги».

Сейчас, по заявлениям соседей, в доме Преснякова живет повариха Лена, которой при этом зарплату платит Пугачева. Дом выглядит немного заброшенным, так как на территории давно не появлялся садовник, и калитка уже заросла настолько, что ее не открыть.

Речь идет о доме, который певица приобрела в 90-х годах в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Недвижимость уже пытались продать в 2023 году, но тогда за него просили 225 млн рублей. В мае 2023 года стало известно, почему Никита Пресняков не сможет продать особняк Пугачевой на Истре.

Ранее блогерша Милана Хаметова рассказала, как заработала на дом в 13 лет.