Законодатели США предложили распустить Федрезерв из-за инфляции

В США обеспокоились разгоном инфляции и слабеющим долларом. Об этом говорится в материале РИА Новости.

По данным агентства, в попытке решить проблему законодатели внесли в конгресс проект об упразднении Федеральной резервной системы (ФРС). Его инициатором стал республиканец Томас Мэсси. Проект подразумевает отмену закона 1913 года о создании ФРС, а также упразднение совета управляющих.

По мнению Мэсси, политика ведомства привела к «девальвации доллара и спровоцировала высокую инфляцию». Он отметил, что последней каплей стали действия ФРС во время пандемии, когда из воздуха были созданы триллионы долларов, одолженные Министерству финансов для обеспечения беспрецедентных бюджетных расходов. По словам республиканца, итогом этого стал огромный дефицит — монетизируя долг, ФРС проводила политику «вертолетных денег, что обернулось девальвацией и инфляцией».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен признавалась, что стремительный рост стоимости жизни в Соединенных Штатах является серьезной проблемой для многих американцев.

Конгрессмен Томас Мэсси, являющийся членом палаты представителей от Республиканской партии США, также заявлял, что растущая инфляция вынуждает государства мира отказываться от американского доллара из-за его девальвации.

Американский экономист Джефф Рубин отмечал, что статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал глупостью политику США по доллару.