Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Законодатели США предложили распустить Федрезерв из-за инфляции

РИА Новости: в США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

close
100%
Shutterstock

В США обеспокоились разгоном инфляции и слабеющим долларом. Об этом говорится в материале РИА Новости.

По данным агентства, в попытке решить проблему законодатели внесли в конгресс проект об упразднении Федеральной резервной системы (ФРС). Его инициатором стал республиканец Томас Мэсси. Проект подразумевает отмену закона 1913 года о создании ФРС, а также упразднение совета управляющих.

По мнению Мэсси, политика ведомства привела к «девальвации доллара и спровоцировала высокую инфляцию». Он отметил, что последней каплей стали действия ФРС во время пандемии, когда из воздуха были созданы триллионы долларов, одолженные Министерству финансов для обеспечения беспрецедентных бюджетных расходов. По словам республиканца, итогом этого стал огромный дефицит — монетизируя долг, ФРС проводила политику «вертолетных денег, что обернулось девальвацией и инфляцией».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен признавалась, что стремительный рост стоимости жизни в Соединенных Штатах является серьезной проблемой для многих американцев.

Конгрессмен Томас Мэсси, являющийся членом палаты представителей от Республиканской партии США, также заявлял, что растущая инфляция вынуждает государства мира отказываться от американского доллара из-за его девальвации.

Американский экономист Джефф Рубин отмечал, что статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал глупостью политику США по доллару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами