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Женщины в России получают на треть меньше мужчин

«Известия»: гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным за 11 лет

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Depositphotos

По данным исследования FinExpertiza, стало известно, что средний заработок у российских женщин в 2023 году оказался на треть ниже, чем у мужчин — 56 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что самая большая разница между зарплатами мужчин и женщин наблюдается в северных и дальневосточных регионах страны, а также в Мурманской области, Камчатском и Забайкальском краях.

По мнению замдиректора института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Марины Карцевой, рост гендерного неравенства зарплат в стране связан с неравномерным увеличением зарплат в различных отраслях экономики.

До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что ориентир для справедливой и минимальной средней заработной платы по стране в 2024 году — сумма от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов до этого заявил, что в России прямо сейчас начинается «революция зарплат», и предсказал нежелание населения после российско-украинского конфликта возвращаться к дешевому труду.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить в 2024 году.

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