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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о масках в вузах

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о том, что для студентов российских вузов масочный режим сохраняется.

«В вузах немножечко по-другому [масочный режим в сравнении со школами — прим. «Газеты.ру»]. Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу [коронавируса] от человека к человеку», — сказала она.

Попова добавила, что, в отличие от детей школьного возраста, студентов старше 18 лет «можно и нужно прививать».

В России за последние сутки было выявлено 18 985 случаев коронавируса. У 7,7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 798 человек, при этом вылечились 18 669 пациентов.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавируса. За весь период умерли 184 812 человек, выздоровели 6 218 048 человек.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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