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В Москве в четверг наступит метеорологическая осень

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 2 сентября в Москву придет настоящая осенняя погода. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, четверг станет первым днем метеорологической осени.

«Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года», — рассказал синоптик.

Так, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Москве температура воздуха будет не выше +13-15°C, в Подмосковье — +13-17°C. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что осень в Москве и Петербурге начнется с температуры ниже климатической нормы.

Все новости на тему:
Погода в Москве
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