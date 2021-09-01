Приплывший с Курильских островов в Японию россиянин подал заявку на статус беженца

Приплывший с курильского острова Кунашира в Японию россиянин подал заявку на статус беженца. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что в ближайшее время его депортация не планируется.

22 августа стало известно, что 40-летний россиянин самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел около 25 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. По неуточненным данным, мужчина приплыл в гидрокостюме. Также есть информация, что он добрался до Японии на надувном плоте.

Позже мужчину задержали. Япония направила официальное уведомление в Генконсульство РФ в Саппоро о задержании россиянина.