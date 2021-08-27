Суд отправил под арест блогера, распылившего газ в лицо женщине

Измайловский суд Москвы отправил под стражу блогера Евгения Дмитерко, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дмитерко заключили под стражу на два месяца.

Ранее один из задержанных треш-стримеров в Москве рассказал, зачем распылил перцовый баллончик в прохожую.

Днем ранее треш-стримеров задержали в прямом эфире. Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгали прохожую женщину из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео они нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем».

Позднее Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести по этому поводу процессуальную проверку.

В отношении стримеров возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.