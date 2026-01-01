Владивостокская таможня зафиксировала в ноябре рекорд по ввозу автомобилей

Ввоз машин в РФ через Владивосток увеличился на 78%

Таможня Владивостока заявила об устойчивом росте ввоза автомобилей в 2025 году, пик был зафиксирован в ноябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Екатерину Волосенкову.

«За 2025 год Владивостокской таможней наблюдался устойчивый рост объемов таможенного оформления транспортных средств (ТСЛП) для личного пользования. Пик был зафиксирован в ноябре, когда был выпущен 44 561 автомобиль, что на 78% больше, чем в ноябре 2024 года», - рассказала собеседница агентства.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.