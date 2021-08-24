Путин уволил замглавы СК Рассохова

Президент России Владимир Путин уволил с занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета России (СКР) генерала Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ростислав Рассохов был назначен на должность зампредседателя в мае 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.