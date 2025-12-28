Российская армия прочно завладела стратегической инициативой на фронте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Киев не оставляет попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия», — сказал Лавров.

Министр также отметил, Украину «накачивают деньгами» страны Европы. Страны Запада также постоянно вводят антироссийские санкции, надеясь добиться краха экономики РФ.

Лавров также отметал, что Европейский союз пытается подорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, покушаясь на суверенные активы России. Дипломат подчеркнул, что Россия осудила практику применения односторонних рестрикций.

В ноябре верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональному содружеству выгодно поддерживать Киев. Она пояснила, что это более выгодная сделка по сравнению с ценой, которую придется заплатить в случае победы РФ.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет реакции от США по поводу последних контактов с Украиной.