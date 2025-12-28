Украинский депутат усмотрел в словах Путина и Трампа сигнал о выборах

Дмитрук назвал слова Путина и Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому

Высказывания президентов России и США о необходимости выборов на Украине являются важным сигналом для Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

По его словам, Дональд Трамп таким образом дал понять, что «Зеленскому пора на выход». Владимир Путин, в свою очередь, по мнению депутата, указывает на необходимость «перезагрузки власти» и ее легитимизации через выборы или иные законные механизмы.

При этом Дмитрук считает, что выборы в ближайшее время невозможны, так как сначала необходимо освободить территории, контролируемые ВСУ.

14 декабря Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее Зеленский выступил против требования Путина по выборам.