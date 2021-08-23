Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в городе Иваново

Вертолет «Национальной службы санитарной авиации» совершил жесткую посадку в Иваново. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает региональная МЧС.

«К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС России – 4 единицы техники и 13 человек личного состава», — говорится в сообщении.

По данным «Рен ТВ», у воздушного судна оторвалась лопасть. При посадке она пробила металлическое ограждение и врезалась в припаркованную машину медицинской службы.

12 августа на Камчатке разбился вертолет с туристами на борту. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн рублей: 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, и 1 млн рублей от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.