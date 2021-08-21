Власти США посоветовали американцам не приезжать в аэропорт Кабула

Американские власти рекомендовали гражданам США, находящимся в Афганистане, не приезжать самостоятельно в аэропорт Кабула из-за потенциальной опасности. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского посольства в Афганистане.

«В связи с потенциальными угрозами безопасности у входа в аэропорт Кабула мы рекомендуем гражданам США избегать поездок к аэропорту и не находиться рядом со входом, если только вы не получили соответствующие индивидуальные инструкции со стороны представителя властей США», — говорится в сообщении.

Дипломаты также попросили американцев быть особенно осторожными, когда они находятся в толпе, и четко соблюдать указания местных властей. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что единственный способ покинуть Афганистан — это заполнить специальную форму на сайте.

Ранее, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили об установлении полного контроля на Афганистаном. После этого тысячи людей укрылись в аэропорту Кабула, пытаясь сбежать из страны, однако в давке некоторые из них погибли.

По последним данным, всего с тех пор Афганистан покинули 12 тыс. иностранцев и местных жителей, работавших в посольствах и международных гуманитарных группа. Процесс эвакуации специально замедлили, чтобы избежать столкновений граждан с талибами за пределами столичного аэропорта.