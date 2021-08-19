Зеленский заявил о «слишком эмоциональном» отношении Путина к Украине

Президент России Владимир Путин является «слишком эмоциональным» человеком, особенно в вопросах, касающихся Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает издание «Новое время».

«Слишком эмоциональным для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность как раз, как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он слишком эмоционален в отношении к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам», — ответил президент на вопрос журналистов о том, каким он видит своего российского коллегу.

Зеленский также подчеркнул, что именно это качество является «самой большой проблемой».

Ранее в ходе общения с прессой Зеленский отметил, что ему приятна осведомленность Путина в вопросах Украины. В частности, глава государства сказал, что рад тому, что президент России знает украинский язык.