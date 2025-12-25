Роспотребнадзор поддержал маркировку «18+» на конфетах с алкоголем

Роспотребнадзор выступил за маркировку алкоголесодержащих кондитерских изделий отметкой «для лиц 18+ и старше» при продаже на маркетплейсах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос.

В Роспотребнадзоре отметили, что потребители должны получать полную и достоверную информацию о такой продукции в местах ее реализации, в том числе на онлайн-площадках.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отмечалось в публикации, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие.

На этом фоне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что маркетплейсы должны ставить возрастную маркировку на сладости с алкоголем и не выдавать такие заказы несовершеннолетним в пункте выдачи. По его словам, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Леонов направил соответствующий запрос в Роспотребнадзор. После получения ответа он надеется, что торговые интернет-площадки добавят возрастную маркировку в карточки алкоголесодержащих кондитерских изделий.

Ранее Володин объяснил вред безалкогольного вина и пива для детей.