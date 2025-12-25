В ГД предложили замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком

Лантратова предложила замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила ввести заморозки выплат по ипотеке россиянам, которые проходят военную службу по призыву или являются супругами призывников, имеющих малолетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Лантратова направила предложение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, а также главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Отмечается, что заморозки выплат предполагается вводить в случае, если ипотечный договор был заключен до даты призыва. Срок льготного периода должен действовать весь срок военной службы по призыву и еще 30 дней после увольнения в запас.

Лантратова считает, что данная мера позволит семьям восстановить трудовую занятость и доход, а также плавно вернуться к стандартному режиму платежей.

До этого пресс-служба Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу сообщили, что за январь — сентябрь 2025 года в банки ЦФО поступило 37,9 тыс. заявлений о реструктуризации ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Госдуме призвали смягчить условия получения кредитных каникул.