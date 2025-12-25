На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилась личность мужчины, подорвавшего двух сотрудников ДПС в Москве

Mash: двух сотрудников ДПС в Москве подорвал 24-летний Павел Голубенко
Юрий Кочетков/РИА Новости

Подрывником, который погиб во время взрыва на Елецкой улице в Москве вместе с двумя инспекторами дорожно-патрульной службы (ДПС), оказался 24-летний Павел Голубенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Голубенко родился в Каменках Ивановской области. После окончания школы он учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять деньги в долг у знакомых.

В социальных сетях подрывник был подписчиком каналов милитари, аниме, психологии и электроники. Кроме того, он любил видеоигру S.T.A.L.K.E.R.

В ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехо-Борисово Южное произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек получили. Полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее стало известно, кто поручил мужчине взорвать инспекторов ДПС в Москве.

