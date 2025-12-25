Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Наиболее популярный бюджет на все новогодние подарки у россиян — до 5 тыс. рублей: такой вариант выбрали 39,8% участников опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей готовы потратить 22,37% респондентов. Бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей рассматривают 10,87%, от 20 тыс. до 30 тыс. — 5,11%. Потратить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей готовы 3,97% опрошенных, а более 50 тыс. — 4,98%. При этом 12,9% отметили, что их расходы будут зависеть от обстоятельств и заранее откладывать определенную сумму они не готовы.

Для 38,84% россиян ключевым фактором остается желание порадовать близкого человека и вызвать у него эмоции. Практичность подарка важнее всего для 26,36% участников опроса. Индивидуальность и точное попадание в интересы адресата ставят на первое место 8,2% респондентов, а традицию и символику Нового года считают главным критерием для подарка 5,68%. Простота и скорость покупки важны для 2,8%, а скидки и выгодные предложения для 2,26%.

Цена и «солидность» подарка оказались решающими лишь для 1,22% опрошенных. При этом 11,39% признались, что для них важно все сразу, если повезет. В собственных вариантах, набравших 3,24%, россияне писали о стремлении порадовать человека практичным подарком, чувстве долга и простом внимании.

Чаще всего россияне собираются радовать только самых близких — супругов, детей и родителей. Такой вариант выбрали 41,32% участников опроса. Еще 18,49% планируют дарить подарки семье и родственникам, расширяя круг одариваемых. Друзей из близкого круга включают в свои планы 12,7% респондентов, а коллег и знакомых — 6,34%. Есть и те, кто ограничится исключительно детьми: 5,57% опрошенных считают, что именно им подарки важнее всего. При этом 12,22% честно признаются, что никому ничего дарить не будут и ограничатся символическими презентами, а 3,36% пока не определились, кому и что подарят.

Cамым популярным вариантом подарков оказались практичные вещи: одежда, аксессуары и товары для дома — их выбрали 23,12% участников опроса. Почти столько же респондентов (20,86%) собираются дарить деньги или подарочные карты, отдавая им «на откуп» выбор подарка. Еду, сладости, алкоголь и деликатесы в качестве подарка рассматривают 13,93% россиян. Сувениры выбрали 9,06% респондентов, а технику и гаджеты — 7,6%.

Подарки, сделанные своими руками, планируют дарить 3,32% опрошенных, а эмоции в виде поездок, билетов или подписок на сервисы — лишь 1,38%. Существенная доля, 14,82%, пока не знают, что подарят, рассчитывая купить все в последний момент. В собственных вариантах, на которые пришлось 5,92%, россияне упоминали такие ответы, как «улыбку», «парфюм» и «игрушки детям».

В опросе приняли участие 4 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что почти 80% опрошенных россиян готовы купить ретроигрушки на елку за 5 тыс. рублей.