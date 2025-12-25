На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали не работать на одном месте много лет

Финансист Селезнев: худшая стратегия — работа в одном месте многие годы
true
true
true
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Худшая стратегия для россиян — работа в одном месте на протяжении многих лет, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Худшая стратегия — работа в одном месте на протяжении многих лет. С высокой вероятностью при таком подходе зарплата вырастет до 215 тыс. рублей, которую россияне называют зарплатой мечты, только вместе с инфляцией. То есть примерно через 10–12 лет, когда эта сумма будет примерно соответствовать сегодняшним 100 тыс. Средний россиянин получает немногим более 100 тыс. рублей и хочет иметь около 215 тыс., и в этом случае стратегия сильно зависит от возраста, места жительства, наличия семьи (иждивенцев) и уровня образования/квалификации», — отметил Селезнев.

По его словам, проще всего молодому, одинокому жителю крупного города. Его доход удвоится сам собой в течение ближайших нескольких лет — вследствие развития карьеры, пояснил Селезнев. Он сказал, что для всех остальных россиян препятствий гораздо больше. Самый короткий путь для удвоения зарплаты — смена места жительства и/или профессии, подчеркнул Селезнев. По его словам, отъезд в другой город и/или дополнительное обучение/переквалификация, как правило, заметно повышают доход или как минимум позволяют лучше сориентироваться в рынке труда, который меняется очень быстро.

«Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем имеют сейчас. По факту это не так, но само по себе желание иметь больше — это естественное желание для людей в любой стране», — заключил Селезнев.

По данным сервиса «Работа.ру», средняя сумма желаемой зарплаты у россиян составляет 214 900 рублей в месяц.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами