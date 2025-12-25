Россиянам посоветовали не работать на одном месте много лет

Худшая стратегия для россиян — работа в одном месте на протяжении многих лет, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Худшая стратегия — работа в одном месте на протяжении многих лет. С высокой вероятностью при таком подходе зарплата вырастет до 215 тыс. рублей, которую россияне называют зарплатой мечты, только вместе с инфляцией. То есть примерно через 10–12 лет, когда эта сумма будет примерно соответствовать сегодняшним 100 тыс. Средний россиянин получает немногим более 100 тыс. рублей и хочет иметь около 215 тыс., и в этом случае стратегия сильно зависит от возраста, места жительства, наличия семьи (иждивенцев) и уровня образования/квалификации», — отметил Селезнев.

По его словам, проще всего молодому, одинокому жителю крупного города. Его доход удвоится сам собой в течение ближайших нескольких лет — вследствие развития карьеры, пояснил Селезнев. Он сказал, что для всех остальных россиян препятствий гораздо больше. Самый короткий путь для удвоения зарплаты — смена места жительства и/или профессии, подчеркнул Селезнев. По его словам, отъезд в другой город и/или дополнительное обучение/переквалификация, как правило, заметно повышают доход или как минимум позволяют лучше сориентироваться в рынке труда, который меняется очень быстро.

«Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем имеют сейчас. По факту это не так, но само по себе желание иметь больше — это естественное желание для людей в любой стране», — заключил Селезнев.

По данным сервиса «Работа.ру», средняя сумма желаемой зарплаты у россиян составляет 214 900 рублей в месяц.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии декабря.