Стало известно, сколько доллар будет стоить перед Новым годом

На следующей неделе доллар будет стоить 80 рублей, евро — 94 рубля, юань — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«До конца 2025 года осталось всего пять торговых сессий — как раз полноценная биржевая неделя, и за это время без сильных геополитических и монетарных драйверов вряд ли сильно что-то уже изменится. Правда, технически после трехдневного падения курсов иностранных валют из-за снижения ключевой ставки ЦБ валютные пары могут локально отскочить. Выше указанных уровней, зарубежные валюты, видимо, уже не успеют подняться из-за завершения в эти дни декабрьского налогового периода», — отметил Зельцер.

По его словам, в начале 2026 года многие факторы поддержки курса рубля ослабнут, и иностранные валюты вернутся в фундаментальное восстановление. Ориентиры до конца зимы — доллар по 85 рублей, евро — 100 рублей, юань —12 рублей.

По данным Investing.com, 24 декабря доллар стоил более 78 рублей, евро — 91,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,1 рубля.

