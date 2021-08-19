СМИ: тело пропавшей в Тюмени девочки могли подбросить

Тело восьмилетней Насти Муравьевой, пропавшей в июне в Тюмени, могли подбросить. Об этом сообщает портал 72.RU со ссылкой на волонтеров.

По их словам, место обнаружения тела ранее неоднократно прочесывали вместе со спасателями и собаками. Девочку могли подбросить уже после завершения поисков на этом участке, считают волонтеры.

Ранее в Тюмени нашли тело восьмилетней девочки недалеко от АЗС на Домостроителей, 5.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал награду 500 тыс. руб. за любую ценную информацию о ребенке, МВД объявило награду в 1 млн руб.

Местные СМИ также сообщали, что в городе задержан мужчина, которого подозревают в надругательстве над девятилетним мальчиком. Его проверяли на причастность к пропаже девочки.