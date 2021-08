Американских собак эвакуировали из Кабула

Американские военные эвакуировали собак из Кабула, захваченного талибами (организация запрещена в России). Об этом сообщает ABC News в социальной сети Twitter.

В публикации отмечается, что военных собак доставили в аэропорт Кабула вместе с другими официальными лицами США в столице Афганистана.

Собаки расположились в креслах на борту самолета среди военных и представителей дипмиссии.

Рейс с официальными лицами, военными США и служебными собаками вылетел из аэропорта Кабула в сторону Штатов еще 15 августа.

Ранее американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации из Афганистана в аэропорту Кабула, открыли предупредительный огонь, когда большая толпа прорвалась на летное поле.

«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», — приводит агентство слова одного из очевидцев происходящего.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.

U.S. military dogs in Kabul evacuated from the city's airport among other officials as Taliban takes control of Afghanistan. https://t.co/ggx5Xgk0lG pic.twitter.com/Q371CU38of