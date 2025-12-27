США призвали к сдержанности в Йемене на фоне обострения

Рубио призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации в Йемене

Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией напряженности на юго-востоке Йемена и призвали к сдержанности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном Госдепартаментом.

«Мы призываем к сдержанности и продолжению дипломатических усилий для достижения долгосрочного урегулирования», — отметил Рубио.

В заявлении также выражена благодарность Саудовской Аравии и ОАЭ за их дипломатическую активность. Вашингтон подтвердил поддержку усилий, направленных на защиту общих интересов безопасности в регионе.

В начале декабря вооруженные формирования Переходного совета взяли под контроль две важные восточные провинции — Хадрамаут и Аль-Махра, что вызвало критику со стороны главы Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, который обратился за помощью к Саудовской Аравии с просьбой вывести силы совета из восточных регионов. Несмотря на подписание соглашения при посредничестве Эр-Рияда об отводе войск, оно до сих пор не реализовано.

