В Киеве снова произошли взрывы

«Общественное» сообщило о повторных взрывав в Киеве
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повторные взрывы произошли Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в публикации.

Примерно 20 минут назад издание сообщило о первых взрывах в Киеве ночью 27 декабря.

В данный момент на всей территории Украины, в том числе в столице, действует воздушная тревога.

Вечером 26 октября «Общественное» заявляло о взрывах в Харькове на востоке Украины.

24 декабря «Общественное» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.

Позднее мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде.

Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что удар по ТЭЦ в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. По словам автора публикации, некий Михаил Яворский обнародовал снимок с тренировки, сделанный рядом с объектом.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.

