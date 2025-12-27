Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина во время концерта «Ты моя» по случаю празднования Международного женского дня в Москве, 9 марта 2025 года

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, поссорились за кулисами во время съемок финала Высшей лиги КВН. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на очевидцев.

По их словам, Мизулиной не понравилась чрезмерная жестикуляция мужа во время эфира, после чего она устроила ему разбор полетов. Конфликт был непродолжительным, и пара быстро помирилась.

«Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы», — рассказал анонимный источник.

Оба супруга входят в состав жюри Высшей лиги КВН.

8 декабря Shaman вышел в свет без обручального кольца на XIII премии «Звезды Дорожного радио».

5 ноября Shaman и Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

Ранее Мизулина обвинила ВСУ в подготовке теракта на концерте Shaman.