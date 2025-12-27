Германия рискует вступить в период затяжной экономической стагнации из-за нерешительности и ошибочного курса правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом интервью Süddeutsche Zeitung заявил руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.

«Не нужно большой смелости, чтобы просто бросать деньги во все подряд. К сожалению, любые сложные задачи откладываются на неопределенный срок», — заявил Фюст.

Экономист считает, что власти усугубляют проблемы частного сектора, а в среднесрочной перспективе вероятно повышение налогов для финансирования социальных обязательств. Это, по его мнению, приведет к дальнейшему оттоку капитала и снижению инвестиций. Фюст отметил, что многие внешние вызовы, такие как геополитическая напряженность или торговая политика США, были предсказуемы, но Берлин бездействовал.

Немецкий политик, журналист и писатель Ральф Нимайер заявлял, что экономическая ситуация в Германии, впрочем, как и во всей Европе, сегодня сложная. Причем дело не только в санкциях в отношении России, но и в финансовых кризисах, которые европейцы пережили в последние годы.

Ранее были подсчитаны потери Германии от санкций против России.