Трамп раскрыл, кто будет диктовать Зеленскому условия урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что урегулирование конфликта на Украине зависит именно от его позиции, а не украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

«У него ничего нет, пока я не одобрю это», — сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал разговор с Путиным.