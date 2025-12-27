На Западе сообщили о размещении российских ракет «Орешник» в Белоруссии

Россия, предположительно, разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе в восточной части Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Речь идет о объекте «Кричев-6» в Могилевской области, расположенном в пяти километрах от границы с Россией. Как отмечает агентство, база находится примерно в 180 километрах от Украины и около 400 километрах от границ Литвы и Польши. На снимках зафиксировано ускоренное строительство сооружений, характерных для стратегической ракетной базы.

Издание пишет, что может указывать на усиление возможностей России по поражению целей в Европе.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Украине. По его словам, «это Европа готовится к войне с Россией».

Ранее Владимир Зеленский обвинил Белоруссию в помощи России с наведением дронов.