Депутат Рады предостерег Трампа от встречи с Зеленским

Депутат Рады Дмитрук: Трампу нужно быть осторожным на встрече с Зеленским

Главе Белого дома Дональду Трампу нужно прекратить все контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если эта встреча вообще состоится», — написал нардеп.

По мнению Дмитрука, американский президент не должен оказывать Зеленскому никакие знаки внимания, пытаться продемонстрировать близость, пожимать руку. Депутат отметил, что украинский лидер публично заявлял, что наступит время, когда Трампа не станет.

«После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», — резюмировал он.

26 декабря Трамп в интервью газете Politico заявил, что ожидает Зеленского. При этом глава Соединенных Штатов не назвал места и времени встречи.

Кроме того, Трамп указал, что любое мирное предложение президента Украины по урегулированию украинского конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Америки.

Ранее в России заявили, что Зеленский заслуживает приговор на новом Нюрнберге.