Новости политики

В Европе опасаются непредсказуемого поведения Трампа на встрече с Зеленским

CNN: в ЕС боятся непредсказуемых последствий встречи Трампа с Зеленским
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Европейские политики боятся, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может пойти не по плану из-за непредсказуемого поведения главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, европейцы считают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем.

«С Трампом всегда приходится рисковать», — сказал телеканалу один из представителей НАТО.

До этого Трамп сказал, что считает хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта и надеется достичь важных договоренностей в ходе встречи с Зеленским, которая состоится 28 декабря.

Накануне Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме. При этом американский лидер подчеркнул, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дизайнер раскрыл, кто настоял на смене одежды Зеленского.

