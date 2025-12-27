Размер шрифта
Беспилотная опасность отменена в российском регионе

Беспилотную опасность отменили в Рязанской области
Режим беспилотной опасности отменили в Рязанской области. Об этом говорится в приложении МЧС России.

«Отбой угрозы беспилотной опасности на территории города Рязани и Рязанской области», — сообщается в уведомлении.

Режим беспилотной опасности в регионе ввели примерно в 01:20 (мск).

Вечером 26 декабря министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты в период с 17:00 до 20:00 (мск).

В этот же день в поселке Кировское в Крыму беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил объект инфраструктуры. В результате атаки произошел пожар.

До этого в Шебекинском округе Белгородской области из-за атаки украинского дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Беспилотный летательный аппарат нанес удар по селу Новая Таволжанка. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и проникающим ранением грудной клетки.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

