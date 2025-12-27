Специалисты российской бригады работают над созданием «роя дронов»

Специалисты добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием «роя дронов» для действий на передовой. Об этом РИА Новости рассказал командир технико-эксплуатационной части разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным «Булус».
По его словам, подразделение получает различные беспилотники, которые ежедневно модернизируют для преодоления систем радиоэлектронной борьбы противника. Инженеры анализируют перехваченные частоты и оперативно меняют настройки аппаратов.
«Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», — сказал «Булус».
9 декабря президент России Владимир Путин дал высокую оценку российским алгоритмам управления роем беспилотников и роботов.
Он отмечал, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники. Он отметил, что это революция для страны.
