Специалисты российской бригады работают над созданием «роя дронов»

РИА Новости: добровольческая бригада ВС РФ готовит рой дронов для ударов по ВСУ
Специалисты добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием «роя дронов» для действий на передовой. Об этом РИА Новости рассказал командир технико-эксплуатационной части разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным «Булус».

По его словам, подразделение получает различные беспилотники, которые ежедневно модернизируют для преодоления систем радиоэлектронной борьбы противника. Инженеры анализируют перехваченные частоты и оперативно меняют настройки аппаратов.

«Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», — сказал «Булус».

9 декабря президент России Владимир Путин дал высокую оценку российским алгоритмам управления роем беспилотников и роботов.

Он отмечал, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники. Он отметил, что это революция для страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию не имеют значения без одобрения США. 

