На Камчатке отменили автобусное сообщение из-за сильного снегопада

Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года

Сильный снегопад парализовал движение на Камчатке, власти временно отменили автобусное сообщение и запустили вахтовки высокой проходимости, которые забирают людей с остановок. Об этом сообщил министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Принято решение о временной отмене автобусного сообщения. В связи с этим выйдет конвой вахтовок МЧС, задача которых забрать людей с остановок», — написал он.

Руководство региона призвало жителей Петропавловска-Камчатского не выезжать на дороги на личных автомобилях. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. В аэропорту Камчатки фиксируются отмены и переносы авиарейсов. Власти отменили занятия в школах, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы.

26 декабря на улицы городов Подмосковья вывели спецтехнику для устранения последствий сильного снегопада, обрушившегося на регион вследствие мощного шторма. На сегодня синоптики обещают продолжение непогоды, предупреждая жителей о сильном ветре, снегопаде и гололедице. По данным Гидрометцентра, осадки немного поутихнут только к полуночи, и в ближайшее время продолжать расчистку дорог, заваленных снегом.

