Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

На Камчатке отменили автобусное сообщение из-за сильного снегопада

Министр по ЧС Лебедев: на Камчатке из-за снегопада автобусы заменили вахтовками
Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Агентство «Москва»

Сильный снегопад парализовал движение на Камчатке, власти временно отменили автобусное сообщение и запустили вахтовки высокой проходимости, которые забирают людей с остановок. Об этом сообщил министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Принято решение о временной отмене автобусного сообщения. В связи с этим выйдет конвой вахтовок МЧС, задача которых забрать людей с остановок», — написал он.

Руководство региона призвало жителей Петропавловска-Камчатского не выезжать на дороги на личных автомобилях. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. В аэропорту Камчатки фиксируются отмены и переносы авиарейсов. Власти отменили занятия в школах, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы.

26 декабря на улицы городов Подмосковья вывели спецтехнику для устранения последствий сильного снегопада, обрушившегося на регион вследствие мощного шторма. На сегодня синоптики обещают продолжение непогоды, предупреждая жителей о сильном ветре, снегопаде и гололедице. По данным Гидрометцентра, осадки немного поутихнут только к полуночи, и в ближайшее время продолжать расчистку дорог, заваленных снегом.

Ранее москвичам рассказали о росте сугробов в январские праздники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512959_rnd_1",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+