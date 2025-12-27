Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Кличко: в Киеве слышны взрывы, работает ПВО
Виталий Кличко
РИА «Новости»

В Киеве работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

26 декабря глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко допустил вероятность нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. По его наблюдениям, «с начала осени каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513013_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+