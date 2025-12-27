В России появится единый формат тестирования мигрантов на знание языка

С 1 января 2026 года мигранты в России будут сдавать тестирование на знание русского языка на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Об этом РИА Новости заявили в Минобрнауки РФ.

«Госучреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — сказали в министерстве.

В данный момент реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению этой меры, призванной, по мнению Минобрнауки, повысить прозрачность экзаменационной процедуры, а также минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.

Там добавили, что предусматривается в том числе ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от практики размещения ответов на них в открытом доступе.

Сдать экзамен на сегодняшний день можно в 203 пунктах во всех субъектах РФ и за ее пределами.

Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан осуществляется Рособрнадзором.

Ранее директор НРК Оболонский заявил, что не сдавшие русский язык мигранты вернутся на родину.