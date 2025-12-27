Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав

С 1 января 2026 года в России прекратит действовать временный порядок автоматического продления водительских удостоверений. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Депутат пояснил, что автоматическое продление, введенное как временная мера сначала в пандемию, а затем в 2022 году, завершится. При этом права, срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут автоматически считаться действительными еще три года после указанной на них даты.

«Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты», — отметил Федяев.

Автоматическое продление было введено в 2020 году указом президента как мера поддержки в период пандемии. Позже инициатива была продлена МВД и Минэкономразвития.

12 декабря МВД РФ выдвинули предложение приравнять возможность показывать водительские удостоверения в МАХ с предъявлением оригинала документов. Отмечается, что предъявление водительских сведений, а также страховки и технического паспорта транспортного средства будет осуществляться с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии МАХ с «Госуслугами».

Ранее сообщалось, что экзамены на права могут разрешить сдавать без предъявления одного документа.