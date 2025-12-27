Синоптик рассказал, что москвичей ждет последняя оттепель в году

Вильфанд: в субботу в Москве ожидается нулевая температура

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в субботу москвичей ожидает последняя в этом году оттепель.

По его словам, и ночью, и днем 27 декабря температура в столице будет держаться в районе нуля, также возможны небольшие осадки.

«В воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. И прогнозируется снег, местами умеренный, и ночью, и днем. Кроме того, усиление ветра прогнозируется до 10-12 метров в секунду, поэтому возможна небольшая метель», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры — уже в воскресенье и ночью, и днем будет -2... -7°C.

В последние дни декабря в Москве, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, ожидаются мороз, снегопады и гололедица. Термометры покажут от -5°C до -10°C.

По словам синоптика, сугробы в столичном регионе продолжат постепенно расти и достигнут 20 сантиметров.

