В Европе ждут позитивных итогов встречи Трампа и Зеленского

CNN: в Европе надеются, что встреча Трампа и Зеленского приблизит мир на Украине

В Европе рассчитывают, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским поможет приблизить достижение мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

«Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку они описывают текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную», — отмечается в публикации.

По словам источников, в Европе прогнозируют, что «недели интенсивных усилий» американских и украинских переговорщиков приведут к положительному результату.

По данным телеканала, перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

Несмотря на позитивные ожидания, европейские политики боятся, что очередной визит Зеленского в США может пойти не по плану из-за непредсказуемого поведения американского лидера. По данным источников CNN, европейцы считают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем.

До этого Трамп сказал, что считает хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта и надеется достичь важных договоренностей в ходе встречи с Зеленским, которая состоится 28 декабря.

