В США стрелок открыл огонь в офисе шерифа и забаррикадировался там

SNP: стрельба произошла в офисе шерифа в штате Айдахо, ранены три человека

Неизвестный открыл стрельбу в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо) в США, ранены три человека. Об этом сообщает газета Shoshone News-Press (SNP) со ссылкой на источник.

По его данным, стрелок забаррикадировался в офисе.

«Два человека, получившие огнестрельные ранения в здании офиса шерифа округа Шошоне, были доставлены в больницу... Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания», — отмечается в публикации.

На месте происшествия работают правоохранители.

26 ноября около в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. В результате атаки были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. Нападавшего смогли обезвредить коллеги пострадавших нацгвардейцев.

Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. По данным агентства Reuters, у мужчины не было криминального прошлого. Более того, как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, Лаканвал работал на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку.

