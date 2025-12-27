В США стрелок открыл огонь в офисе шерифа и забаррикадировался там

Неизвестный открыл стрельбу в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо) в США, ранены три человека. Об этом сообщает газета Shoshone News-Press (SNP) со ссылкой на источник.
По его данным, стрелок забаррикадировался в офисе.
«Два человека, получившие огнестрельные ранения в здании офиса шерифа округа Шошоне, были доставлены в больницу... Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания», — отмечается в публикации.
На месте происшествия работают правоохранители.
26 ноября около в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. В результате атаки были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. Нападавшего смогли обезвредить коллеги пострадавших нацгвардейцев.
Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. По данным агентства Reuters, у мужчины не было криминального прошлого. Более того, как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, Лаканвал работал на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку.
Ранее в США женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день.