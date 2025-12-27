Врач дала инструкцию, как помочь себе при отравлении после Нового года

Испорченный салат, несвежие морепродукты или домашние консервы могут в один миг превратить долгожданный отдых в борьбу с тошнотой, слабостью и болью в животе. Как действовать при первых симптомах, что должно быть в праздничной аптечке и каких ошибок важно избегать, «Газете.Ru» рассказала эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

Первые часы недомогания вызывают массу вопросов. Что это: съел что-то не то или сработала аллергия? Врач объясняет, как отличить одно от другого.

«Пищевое отравление связано с употреблением пищи или напитков, содержащих патогенные микроорганизмы или токсины. Симптомы чаще возникают через несколько часов после употребления небезопасных продуктов, при этом преобладают гастроэнтерологические жалобы — тошнота, рвота, диарея, спастические боли в животе, а также явления общей интоксикации — головная боль, тахикардия», — говорит Тимощенко.

Аллергия, в отличие от отравления, развивается стремительно, иногда за минуты. Ее спутники — отек языка, затрудненное дыхание и глотание. А пищевой дискомфорт или непереносимость приходят медленно, в течение часов или даже дней, и проявляются в основном вздутием, тяжестью и нарушением стула.

Если вы почувствовали себя плохо, главное — не паниковать и действовать грамотно.

«По возможности определите причину отравления, оцените количество и характер возможного источника», — советует врач. Если сознание ясное и нет неукротимой рвоты, можно промыть желудок водой комнатной температуры. После этого примите адсорбент.

А вот чего делать ни в коем случае нельзя, так это самостоятельно назначать себе лекарства. «Категорически не рекомендуется применение антибактериальных, обезболивающих, противорвотных или противодиарейных без рекомендации специалиста», — предупреждает Тимощенко. Маскируя симптомы, вы можете смазать картину и упустить время.

Особенно опасна самодеятельность, если у человека спутано сознание. «В случае, если явления отравления сопровождаются спутанным сознанием или его потерей, вызывать рвоту категорически нельзя! Необходимо вызвать скорую помощь», — подчеркивает эксперт.

Собирая аптечку к Новому году, не стоит скупать половину аптеки. Достаточно взять самое необходимое.

«В качестве мер помощи при пищевых отравлениях в аптечке могут присутствовать препараты для регидратации в виде солевых растворов, адсорбенты, препараты симптоматической терапии (при изжоге или спазмах), жаропонижающие препараты», — комментирует гастроэнтеролог.

И, конечно, не забудьте про лекарства постоянной терапии, если вы их принимаете.

При рвоте и диарее организм теряет не только воду, но и жизненно важные соли. Восполнять дефицит нужно с умом.

«Для восстановления водно-электролитного баланса могут быть использованы как готовые растворы для регидратации, так и самостоятельно приготовленный раствор: 1 чайная ложка соли и 2 столовые ложки сахара на 1 литр чистой кипяченой воды», — говорит Тимощенко.

А вот сладкая газировка, молоко или крепкий чай — плохие помощники. Они могут усугубить ситуацию. Пить нужно маленькими порциями, по 1–2 чайной ложки, чтобы не спровоцировать новые приступы рвоты.

Есть ситуации, когда домашнего лечения недостаточно и промедление опасно. Врач перечисляет «красные флаги»: спутанность сознания, потеря сознания, судороги; неукротимая рвота или диарея; появление крови в рвотных массах или стуле; интенсивные боли в животе; признаки обезвоживания: сухость во рту, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, вялость, плач без слез у детей; затрудненное дыхание или глотание; высокая температура, не сбиваемая жаропонижающими.

Чтобы праздник не омрачился, уделите внимание подготовке.

«При выборе продуктов обязательно обращайте внимание не только на срок годности, но и на условия его хранения как в магазине, так и дома. В случае возникновения сомнений, от употребления стоит воздержаться», — рекомендует Тимощенко.

Врач советует не готовить салаты и другие скоропортящиеся блюда задолго до праздника и не хранить их в холодильнике несколько дней после. Особое внимание — домашним консервам.

«Если видны признаки избыточного накопления газов в герметично закрытой банке или появление мутного осадка, употреблять в пищу данный продукт категорически запрещено», — резюмировала она.

