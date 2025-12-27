Потомок Екатерины II Калагеорги заявил, что не собирается уезжать из России

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, живущий в Санкт-Петербурге, в интервью РИА Новости заявил, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или США.

«В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», — сказал Калагеорги.

Он добавил, что считает себя «коренным русским человеком» с рождения. Эта позиция, по его словам, нередко приводила к конфликтам со сверстниками во время учебы в американской школе.

В апреле сообщалось, что Андрей Калагеорги, что решил заняться бизнесом, связанным со сферой искусств в Санкт-Петербурге.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги гражданство РФ. Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в США, был принят в гражданство в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации.

Ранее потомок Чайковского заявил, что молился за Путина и Трампа.