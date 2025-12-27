В МАГАТЭ заявили, что рассчитывают на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности

Гросси: рассчитываем на возобновление диалога между РФ и США

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в агентстве рассчитывают на возобновление диалога между Россией и США по ядерной безопасности.

Он напомнил, что диалог по ядерной безопасности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался во время саммита на Аляске.

«Я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

15 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана» заявил, что Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «стыдливо» умалчивают сведения о том, что Запорожскую ЗАЭС обстреливает украинская армия.

13 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал актуальную ситуацию на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности и физической защиты очень хрупкой и чувствительной.

До этого он заявил, что агентство не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку отсутствует уверенность в вещественных доказательствах. По словам Гросси, в настоящее время возможности наблюдателей ограничены по соображениям безопасности.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.