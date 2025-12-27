Воздушная тревога охватила всю Украину

Размер шрифта
Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены в Киеве начали звучать в 2:27 мск, в центральных и западных областях Украины — в 2:20 мск.

26 декабря глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко допустил вероятность нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночь на 23 декабря Вооруженные силы РФ выпустили по территории Украины более 650 дронов и 30 ракет, под удар попали 13 областей республики. По его мнению, «мир давит на Россию недостаточно». Он отметил, что «нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

