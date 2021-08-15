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В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита

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@pdmnews/Telegram

В школе №94 по улице Тепличная в Краснодаре набрали первые классы на все буквы алфавита. В новом учебном году в этой школе появится 1 «Ы», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Всего в учебное заведение было принято 840 учеников первого класса. При этом школа рассчитана на 1 100 мест. Тем не менее, ее посещают порядка 4 тыс. ребят, которые учатся в несколько смен.

Краснодарская школа известна не только своей перегруженностью, но и плохим состояние дороги, которая к ней ведет. Детям крайне трудно добраться до учебного заведения после дождей.

В августе 2020 года в краснодарской школе №71 открыли 33 первых класса. При этом они получили литеры по всем буквам алфавита — от «А» до «Я». Такое большое число учеников объясняется густонаселенностью района.

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