В Турции ликвидированы все лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в стране не осталось непотушенных лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, с 28 июля взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Для тушения пожаров в Турцию были направлены, в том числе, российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Сильнее всего пострадали в результате лесных пожаров курорты Бодрум и Мармарис. По информации компании, именно по этим двум направлениям туристы чаще всего отменяют бронирования. МИД России также призвал туристов внимательно выбирать места отдыха в Турции.

8 августа турецкие власти сообщили, что лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, больше нет.