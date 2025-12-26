Звездный футболист «Динамо» рассказал о своих ожиданиях от работы с Карпиным

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что ждал борьбы за чемпионство после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды, передает Спортс''.

«Назначение Карпина — отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам. Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот», — сказал Тюкавин.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

