Новости. Общество

В Запорожской области несколько населенных пунктов остались без электроснабжения

Балицкий: в Запорожской области несколько населенных пунктов остались без света
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Временное отключение электроснабжения в селах Степановка Вторая, Богдановка, Строгановка, Ботиево, Бабановка, Владимировка, Дмитриевка Приазовского муниципального округа. Частичное отключение затронуло пгт Приазовское», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов.

Балицкий уточнил, что в настоящее время специалисты занимаются устранением аварийной ситуации.

24 декабря в Запорожской области почти пять тысяч абонентов остались без электричества из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино.

22 декабря украинские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС — с помощью дронов и артиллерии. По словам главы населенного пункта Максима Пухова, под прицелом находилась подстанция «Луч» — ключевой объект системы жизнеобеспечения.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил об атаках ВСУ на жилые районы.
 
