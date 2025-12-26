В Запорожской области несколько населенных пунктов остались без электроснабжения

Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Временное отключение электроснабжения в селах Степановка Вторая, Богдановка, Строгановка, Ботиево, Бабановка, Владимировка, Дмитриевка Приазовского муниципального округа. Частичное отключение затронуло пгт Приазовское», — говорится в публикации.
Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов.
Балицкий уточнил, что в настоящее время специалисты занимаются устранением аварийной ситуации.
24 декабря в Запорожской области почти пять тысяч абонентов остались без электричества из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино.
22 декабря украинские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС — с помощью дронов и артиллерии. По словам главы населенного пункта Максима Пухова, под прицелом находилась подстанция «Луч» — ключевой объект системы жизнеобеспечения.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил об атаках ВСУ на жилые районы.