Жена осужденного в Курске экс-депутата сложила депутатские полномочия

Жена осужденного по делу о фортификациях Васильева ушла из курского горсобрания

Светлана Васильева, жена бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который получил срок за хищения на фортификациях, решила добровольно сложить депутатские полномочия городского собрания Курска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что женщина подала соответствующее заявление в горсобрание. Хиншетйн счел это единственно верным решением, так как, по его словам, ранее Васильева активно поддерживала мужа, пытаясь «прикрыть» его от закона.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

Также суд взыскал с Васильева за хищения на фортификациях более 152 млн рублей. Иск о солидарном взыскании удовлетворен в полном объеме.

Вместе с Васильевым по делу также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривалось в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе.