Новости. Общество

В Петербурге продлили меры по противодействию COVID-19

В Петербурге до конца 2026 года продлили меры по противодействию COVID-19
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Санкт-Петербурга продлило меры по противодействию COVID-19. Постановление, подписанное губернатором города Александром Бегловым, опубликовано на сайте администрации.

«В пункте 2.1 ... в абзаце 1 пункта 2-50 и пунктах 3.4 и 3.5 постановления слова «по 31.12.2025» заменить словами «по 31.12.2026», — говорится в документе.

Согласно постановлению, пункт 2.1 регламентирует временный запрет на проведение публичных мероприятий. При этом пункт 2-50 предусматривает приостановку массовых мероприятий численностью более 300 человек. Исключением стали события, которые согласованы с профильными комитетами городского правительства.

3 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые россияне во время пандемии коронавируса, не жалея себя, отдали свои жизни в борьбе за людей. Глава государства обратил внимание, что в то время не существовало никаких эффективных средств борьбы с COVID-19.

Ранее ученый рассказал, кому может понадобиться ревакцинация от COVID-19 в 2026 году.

